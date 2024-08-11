نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة تشيلسي ضد انتر ميلان الودية اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عاشقي ومحبي كرة القدم في كل مكان في متابعة، مباراة تشيلسي ضد نظيره إنتر ميلان في المباراة ودية، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للمباريات الرسمية القادمة.

موعد مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان الودية

تبدأ مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

ويختتم إنتر ميلان، مبارياته الودية بمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، يوم 11 أغسطس 2024.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام انتر ميلان

من المتوقع أن يدخل المدير الفني لتشيلسي أمام انتر ميلان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

الدفاع: رييس جيمس – ويسلي فوفانا – بادياشيلي – كولويل.

خط الوسط: روميو لافيا – تشوكويميكا – نكونكو.

الهجوم: مادويكي – مارك جويو – ميخايلو مودريك.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان

لم تعلن أي قناة عن إذاعة اللقاء المنتظر بين تشيلسي ضد نظيره إنتر ميلان، في إطار منافسات المباريات الودية استعدادا للمواجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة.