نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تذاع مباراة إنتر ميلان ضد تشيلسي الودية اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عاشقي ومحبي كرة القدم في كل مكان في متابعة مباراة تشيلسي ضد نظيره إنتر ميلان في مباراة ودية، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للمباريات الرسمية القادمة.

موعد مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان الودية

تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

ويختتم إنتر ميلان، مبارياته الودية بمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، يوم 11 أغسطس 2024.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان

لم تعلن أي قناة عن إذاعة اللقاء المنتظر بين تشيلسي ضد نظيره إنتر ميلان، في إطار منافسات المباريات الودية استعدادا للمواجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة.