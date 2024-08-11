عاجل - تغطية مباشرة.. كواليس القبض على اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك.. آخر التطورات والتفاصيل لحظة بلحظة

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أحمد جودة - القاهرة - تغطية مباشرة.. كواليس القبض على اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك.. آخر التطورات والتفاصيل لحظة بلحظة.. تعرض أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فجر اليوم، لـ حادث مروري أثناء العودة من الساحل الشمالي، وتم إخطار وزارة الصحة والسكان والتي دفعت بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المتوفى إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث.

تغطية مباشرة.. كواليس القبض على اللاعب أحمد فتوح نجم الزمالك

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن واقعة دهس اللاعب أحمد فتوح أحد أفراد الأمن في حادث مروع بالساحل الشمالي، فجر اليوم، وجاءت أبرز الأحداث حتى الآن كما يلي:

أحمد فتوح.. حادث دهس مروع

وكانت الساعات الماضية قد شهدت التحفظ علي كل من محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وأحمد فتوح الظهير الأيسر في قسم الشرطة بعد حادثة الدهس بسيارته لأحد الأشخاص والذي توفي علي إثرها.

محمد صبحي يغادر قسم شرطة العلمين.. وإحالة أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق اليوم

وغادر اللاعب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، قسم شرطة العلمين منذ قليل، بعد إجراء تحليل المخدرات، حيث كان بصحبة أحمد فتوح أثناء الحادثة، لعدم اتهامه أو كونه مطلوبًا على ذمة التحقيقات.

تعرف على نتيجة تحليل المخدرات الأولى للاعب أحمد فتوح في حادث الدهس

وأجرى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر، أجرى داخل قسم شرطة العلمين تحليل مخدرات سريع وأولي، وذلك بعد دهس الأخير بسياراته مواطنًا، أثناء عودته من مدينة الساحل الشمالي.

وجاءت نتيجة تحليل المخدرات الأولية والسريعة للاعب نادي الزمالك "سلبية"، حيث أثبتت عدم تعاطي الأخير لـ أي نوع مخدر، أثر على قيادته للسيارة والتي دهس بها أحد المواطنين، وسيتم إجراء تحاليل شاملة للاعب نادي الزمالك للكشف تعاطيه للمخدرات من عدمه بمعرفة جهات التحقيق المختصة.