نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل نادي طلائع الجيش نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

توقيت متابعة مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش في دوري نايل

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 7 وهزم في 3 لقاءات.

وعلى الجانب الاخر يحتل نادي طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، من 32 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل في 12 مباراة وهزم في 11 مباراة.

موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز في الدوري

تنطلق المباراة غدا الأحد وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد جهاز الرياضة العسكري مباراة الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وبيراميدز في الدوري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.