نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتوح بين المطرقة والسندان.. قتل أمين شرطة بسيارته ونتيجة تحليل المخدرات ظهرت (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفاجئ الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس بوجود حادث دهس تسبب به لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح خلال عودته من الساحل الشمالي.

كواليس حادث أحمد فتوح

البداية كانت مع عودة الثنائي أحمد فتوح وزميله في نادي الزمالك حارس المرمى محمد صبحي من الساحل الشمالي.

وتفاجئ اللاعب بمرور أمين شرطة بوزارة الداخلية من أمامه ليصطدم به ويتأكد وفاة الشرطي في الحال.

بعدها تم إخطار وزارة الصحة والسكان والتي دفعت بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المتوفى إلى أقرب مستشفى.

اخلاء سبيل محمد صبحي

عقب الحادث تم إجراء تحليل مخدرات للثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي بمعرفة قسم شرطة العلمين ليغادر حارس المرمى بعد أن ثبت عدم طلبه على ذمة قضايا أخرى.

فيما تم التحفظ على أحمد فتوح للعرض على الجهات المختصة على الرغم من أن العينة التي تم سحبها للثنائي جاءت سلبية وثبت عدم تعاطي أي منهما لمواد مخدرة.