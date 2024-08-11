نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدهما عربي.. بيرسي تاو يفاضل بين عرضين مميزين بعد اقترابه من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم.

بيرسي تاو على أعتاب الرحيل عن الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه رقم 10، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي وافق على فكرة رحيل بيرسي تاو، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما خرج من حساباته".

وتابع:" بيرسي تاو تلقى اهتماما كبيرا من الأندية العربية، ولكن العروض الرسمية التي وصلت للاعب حتى الآن، هو عرض من نادي الوداد البيضاوي المغربي، والثاني من نادي رويال يونيون البلجيكي ".

واختتم:" بيرسي تاو قريب في الوقت الحالي من الانتقال إلى نادي الوداد المغربي".

الكشف شروط الأهلي للموافقة على رحيل عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

وفي سياق آخر اقترب المدافع الدولي محمد عبد المنعم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، بعدما تلقى عرضا مميزا من نادي نيس الفرنسي.

