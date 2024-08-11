نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يكتب نهاية رحلته مع القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنتقد الإعلامي محمد شبانة اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعدما قام بحذف صفة لاعب بالنادي الأهلي من منصاته بالسوشيال ميديا وكتابة لاعب كرة قدم محترف عوضا عنها.

تاو يكتب نهاية رحلته مع النادي الأهلي



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تاو حتى الآن مازال لاعبا بالنادي الأهلي ولم يرحل عن الفريق رسميا حتى وإن كان هناك خلافات واضحة مع كولر المدير الفني.



وتابع، بالرغم نسب رحيل تاو مرتفعة في ظل رغبة كولر في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر إلا أنه تظل هناك نسبة ضئيلة لبقاءه في حال عدم العثور على بديل مناسب وبالتالي تسرع اللاعب في تصرفه.



واختتم شبانة، بأنه هناك حالة غضب شديدة من جماهير النادي تجاه اللاعب حاليا خاصة وإنه ا دعمته كثيرا في فترات هبوط مستواه.

