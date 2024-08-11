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أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

اليوم.. المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة زد بالدوري

كان علي ماهر المدير الفني للمصري قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب مباراة البنك الأهلي والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة اهداف مقابل هدف بالدور ال 16من بطولة كأس مصر.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفًا واستقبلت شباكهم 38.

موعد مباراة المصري وزد بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الاربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد زد

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

