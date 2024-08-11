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زيزو مفتاح حل أزمات الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في حيرة شديدة خلال الفترة الحالية، بعد العرض المغري الذي تلقاه النادي لبيع أحمد سيد زيزو من نادي نيوم السعودي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن العرض الذي وصل حتى الآن ل٦ ملايين دولار للنادي و١٠ ملايين.

وتابع، زيزو كفيل بأن يحل أزمات النادي المادية ودخوله بقوة في سوق الإنتقالات الحالية.

واختتم شبانة، بأنه في المقابل يعتبر زيزو ركنا أساسيا في قوام الفريق والبعض يعتبر إنه لا غنى عنه وقرار بيعه لآبد من دراسته جيدا ودراسة البدائل القوية القادرة على تعويضه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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