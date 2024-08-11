نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار جديد من الزمالك بشأن أزمة أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرار جديد وعاجل بشأن الأزمة التي يمر بها أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء.

لجنة قانونية لمساندة فتوح في محنته

وفي أول قرار قرر حسين لبيب تكليف الإدارة القانونية بنادي الزمالك لمتابعة ملف أحمد فتوح بعد أن تم احتجازه في قسم شرطة العلمين بسبب حادث السير الذي حدث في طريق الساحل الشمالي وتسبب في وفاة أحد الأشخاص بعد أن قام بصدمه بسيارته.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن مجلس إدارة نادي الزمالك يتابع الأزمة منذ اللحظة الأولى وتواجد أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكرة في قسم الشرطة بجانب فتوح حتى تأكد من اخلاء سبيل محمد صبحي الذي كان يتواجد خلال الحادث بينما أحيل الظهير الأيسر إلى النيابة.

كما يتواجد عبد الواحد السيد في النيابة بجانب مجموعة من المحامين التابعين للنادي لمتابعة الأمر لحظة بلحظة.