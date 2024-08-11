الارشيف / الرياضة

ضياء السيد: جمهور الأهلي مبيعرفش يفرح.. وأتمنى استمرار كهربا ولا بد من رحيل ميكالى فورًا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: جمهور مبيعرفش يفرح.. وأتمنى استمرار كهربا ولا بد من رحيل ميكالى فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن الجمهور النادي الأهلي" مبيعرفش يفرح “ وذلك بسبب ضغط المنافسة على البطولات حيث يرغبون فى تدعم الفريق بأفضل العناصر وهذا ما قام به مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية.

ضياء السيد: جمهور الأهلي مبيعرفش يفرح

وقال ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " رحيل الجنوب أفريقى بيرسى تاو أمر طبيعى بسبب عدم إعتماد الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كولر عليه فى التشكيل الأساسى للفريق.

وتابع: "أفضل استمرار محمود عبدالمنعم كهربا مع الأهلى وفى حال رحيله يكون على سبيل الإعارة فقط ".

وأردف: " لا أحد يعلم كواليس اجتماع كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي امس ولكن هناك مشاهد فقط منها رحيل مترجم المدير الفنى ".

وواصل: " طبيعى الحديث عبر وسائل الإعلام والصحافة عن رحيل مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو وترشيح بعض الأسماء بديلا له ".

واختتم ضياء السيد حديثة قائلا " ولا بد من رحيل البرازيلى ميكالى عن المنتخب الاولمبى فورا ولا بد من تقيم المرحلة التى قضاها فنيا قبل اقتصاديا من حيث الاداء الفنى واختيارات اللاعبين ".

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا