نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: جمهور الأهلي مبيعرفش يفرح.. وأتمنى استمرار كهربا ولا بد من رحيل ميكالى فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن الجمهور النادي الأهلي" مبيعرفش يفرح “ وذلك بسبب ضغط المنافسة على البطولات حيث يرغبون فى تدعم الفريق بأفضل العناصر وهذا ما قام به مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية.

ضياء السيد: جمهور الأهلي مبيعرفش يفرح

وقال ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " رحيل الجنوب أفريقى بيرسى تاو أمر طبيعى بسبب عدم إعتماد الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كولر عليه فى التشكيل الأساسى للفريق.

وتابع: "أفضل استمرار محمود عبدالمنعم كهربا مع الأهلى وفى حال رحيله يكون على سبيل الإعارة فقط ".

وأردف: " لا أحد يعلم كواليس اجتماع كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي امس ولكن هناك مشاهد فقط منها رحيل مترجم المدير الفنى ".

وواصل: " طبيعى الحديث عبر وسائل الإعلام والصحافة عن رحيل مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو وترشيح بعض الأسماء بديلا له ".

واختتم ضياء السيد حديثة قائلا " ولا بد من رحيل البرازيلى ميكالى عن المنتخب الاولمبى فورا ولا بد من تقيم المرحلة التى قضاها فنيا قبل اقتصاديا من حيث الاداء الفنى واختيارات اللاعبين ".