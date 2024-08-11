نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. القبض على نجم الزمالك بسبب تهمة القتل الخطأ ونجم الأهلي يكتب رحيله عن القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 8-8-2024 في السطور التالية:

إلقاء القبض على أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة في حادث سير

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل في حادث سير أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن فإن أحمد فتوح تعرض لحادث صباح اليوم، وصدم شخص ما بسيارته مما تسبب في وفاته على الفور.

وعقب تلك الحادث، تم إلقاء القبض على نجم الزمالك والتحفظ عليه بأحد أقسام الشرطة في الساحل الشمالي، بسبب دهس أحد الأشخاص في حادث سير، مع الحديث على أن الشخص الذي توفى هو أمين شرطة.

وفي سياق متصل يلتقي الزمالك مع نظيره نادي طلائع الجيش في مشوار الجولة الثالثة والثلاثين مساء الأربعاء القادم والموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

نجم الأهلي يكتب نهاية رحلته مع القلعة الحمراء

أنتقد الإعلامي محمد شبانة اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعدما قام بحذف صفة لاعب بالنادي الأهلي من منصاته بالسوشيال ميديا وكتابة لاعب كرة قدم محترف عوضا عنها.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تاو حتى الآن مازال لاعبا بالنادي الأهلي ولم يرحل عن الفريق رسميا حتى وإن كان هناك خلافات واضحة مع كولر المدير الفني.

وتابع، بالرغم نسب رحيل تاو مرتفعة في ظل رغبة كولر في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر إلا أنه تظل هناك نسبة ضئيلة لبقاءه في حال عدم العثور على بديل مناسب وبالتالي تسرع اللاعب في تصرفه.

واختتم شبانة، بأنه هناك حالة غضب شديدة من جماهير النادي تجاه اللاعب حاليا خاصة وإنه ا دعمته كثيرا في فترات هبوط مستواه.