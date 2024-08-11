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أحمد جودة - القاهرة - قررت النيابة العامة حبس لاعب الزمالك أحمد فتوح لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة دهس أمين شرطة مما أسفر عن وفاته في حادث مروري.

وقد طلبت النيابة العامة من مرور مطروح تشكيل فريق مختص لمعاينة سيارة أحمد فتوح، وتقديم تقرير مفصل حول حالة الفرامل، وتحليل الآثار على السيارة الناتجة عن الحادث يتعين رفع التقرير إلى جهات التحقيق لمزيد من النظر في العلاقة بين تحطم السيارة وواقعة الدهس.

حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس أمين شرطة

أحمد فتوح تعرض لحادث صباح اليوم، وصدم شخص ما بسيارته مما تسبب في وفاته على الفور.

وعقب تلك الحادث، تم إلقاء القبض على نجم الزمالك والتحفظ عليه بأحد أقسام الشرطة في الساحل الشمالي، بسبب دهس أحد الأشخاص في حادث سير، مع الحديث على أن الشخص الذي توفى هو أمين شرطة.

وفي سياق متصل يلتقي الزمالك مع نظيره نادي طلائع الجيش في مشوار الجولة الثالثة والثلاثين مساء الأربعاء القادم والموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

