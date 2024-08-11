نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة الأهلي إلى كريم فؤاد بعد إصابته بالصليبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجهت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، رسالة إلى كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
الأهلي لـ كريم فؤاد: ننتظر عودتك سريعًا
نشرت صفحة الأهلي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، صورة لكريم فؤاد مرفقة بتعليق جاء فيه: “ننتظر عودتك سريعًا يا كريم".
قال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد، قد أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وتعرض كريم فؤاد، للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.