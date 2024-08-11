رد مصطفى شلبي لاعب الزمالك بعد تعرضه لحادث أدى إلى تهشم سيارته

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة شكر لجماهيره ومحبيه بعدما تعرض لحادث أدى إلى تهشم سيارته.

وكتب مصطفى شلبي عبر حسابه الشخصي فيسبوك قائلا:" الحمد لله على كل أقدار الله، متشكر جدا لكل الناس اللي سألت وحبت تطمن الحمد لله كرم ربنا أن الواحد بخير ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".

وتعرض مصطفى شلبي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث بسيارته، ونشر اللاعب فيديو توثيقي لسيارته بعد الحادث.

مصطفى شلبي يتعرض لحادث



قام مصطفى شلبي، بنشر فيديو لسيارته بعد الحادث عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله".



ونجح نادي الزمالك في اخر مواجهاته في الفوز على نظيره زد، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، وبهذا رفع الأبيض رصيده للنقطة ال 55، وهو يحتل المركز الثالث.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تقام بينهما يوم الأربعاء القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



