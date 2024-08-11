نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي يستهدف صفقة قوية من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النادي الأهلي السعودي، عن اهتمامه بإيفان توني لاعب برينتفورد الإنجليزي والذي يدخل دائرة اهتمامات العديد من أندية دوري روشن.

الأهلي السعودي يريد ضم إيفان توني

أبدى الأهلي السعودي تقديره لتوني منذ يناير الماضي، مما يعكس رغبة النادي في تعزيز صفوفه بإضافته إلى الفريق.

ويسعي الأهلي السعودي للتعاقد مع توني كتعزيز محتمل لخط هجومه، حيث يتمتع اللاعب بقدرات فنية وتهديفية مميزة.

يأتي ذلك في إطار سعي الأندية السعودية لتعزيز فرقها بأسماء بارزة من أجل تحسين الأداء في المنافسات المحلية والقارية.

ومن المتوقع أن المفاوضات حول انتقال إيفان توني إلى الدوري السعودي قد تأخذ خطوة جادة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الاهتمام الكبير من الأندية السعودية.