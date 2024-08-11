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أحمد جودة - القاهرة -

فازت إيطاليا المصنفة الأولى على الولايات المتحدة 3-0 لتحرز الميدالية الذهبية لمنافسة الكرة الطائرة للسيدات في أولمبياد باريس للمرة الأولى، اليوم الأحد، بعدما تفوقت على حاملة اللقب.

جاءت إيطاليا إلى أولمبياد باريس وهي حاملة لقب الدوري العالمي ولم تخسر أي مباراة في طريقها نحو الذهب. وخسرت إيطاليا شوطًا واحدًا فقط في دور المجموعات وهو ما لم يتكرر في أدوار خروج المغلوب.

إيطاليا تهزم أمريكا وتحرز ذهبية طائرة السيدات



وكانت باولا إجونو (25 عامًا) أفضل لاعبة في المباراة بعدما سجلت 22 نقطة وتصدت لأربع محاولات.

وفازت الولايات المتحدة الأمريكية بميدالية في آخر خمس ألعاب أولمبية. وكانت الميدالية الفضية هي السابعة لها بشكل عام لتكون أكثر من فازت بميداليات في تاريخ اللعبة بالأولمبياد.

وفازت البرازيل على تركيا 3-1 أمس السبت وحصلت على الميدالية البرونزية.