نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ما قدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول وإشبيلية الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في المباراة الودية ضد إشبيلية، والتي كانت بمثابة البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025. صلاح يشارك في فوز ليفربول أمام إشبيلية مدة المشاركة : لعب محمد صلاح المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت.

: لعب محمد صلاح المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت. المباريات الودية السابقة: كانت هذه المباراة الودية الخامسة لمحمد صلاح، بعد المباريات ضد بريستون، ريال بيتيس، آرسنال، ومانشستر يونايتد. أداء محمد صلاح في المباريات الودية الأداء العام: سجل محمد صلاح هدفًا وصنع هدفين خلال المباريات الودية السابقة، مما يعزز فرصته في المشاركة الأساسية مع ليفربول خلال الموسم الجديد. تقييم أداء محمد صلاح في مباراة إشبيلية تقييم الأداء : حصل محمد صلاح على تقييم جيد بـ 7.2 درجة، وهو المركز الخامس من حيث الأفضل مع ليفربول خلال المباراة.

: حصل محمد صلاح على تقييم جيد بـ 7.2 درجة، وهو المركز الخامس من حيث الأفضل مع ليفربول خلال المباراة. أعلى التقييمات : لويس دياز : تصدر التقييم بـ 8.8 درجة بعد تسجيله هدفين. ديوجو جوتا : حصل على تقييم 7.8 درجة. دومينيك سوبوسلاي : حصل على تقييم 7.4 درجة. ترينت ألكسندر أرنولد : حصل على تقييم 7.3 درجة.

: أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وإشبيلية الفرص والتسديدات : سدد محمد صلاح مرتين على المرمى وواحدة خارجه.

: سدد محمد صلاح مرتين على المرمى وواحدة خارجه. اللمسات والتمريرات : لمس الكرة 49 مرة بنسبة دقة بلغت 82%.

: لمس الكرة 49 مرة بنسبة دقة بلغت 82%. التمريرات الطولية: قام بتمريرتين طوليتين ناجحتين من أصل 3 تمريرات.