مقابل 30 مليون يورو.. بروسيا دورتموند يضم مهاجم هوفنهايم

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أحمد جودة - القاهرة - حسم بروسيا دورتموند صفقة انتقال المهاجم الألماني الواعد ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ووفقًا للتقارير الألمانية، فإن بروسيا دورتموند توصل لاتفاق نهائي مع هوفنهايم علي ضم ماكسيميليان مقابل 30 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن المهاجم الألماني سيخضع غدًا الأثنين للفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام إلي صفوف البوروسيون بشكل رسمي.

بروسيا دورتموند يحسم صفقة ماكسيميليان

وأفادت أن بروسيا دورتموند سيوقع مع ماكسميليان علي عقد حتي يونيو 2029، لتعزيز خط الهجوم بعد رحيل مهاجمه نيكلاس فولكروج إلى وست هام يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وشارك المهاجم الألماني البالغ من العمر 21 عاما، مع هوفنهايم الموسم الماضي في 35 مباراة، أحرز خلالهم 16 هدف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

