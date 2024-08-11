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أحمد جودة - القاهرة - أبدى علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، رغبته في الاستغناء عن أحمد عيد نجم الفريق البورسعيدي للنادي الأهلي بشرط أن يوافق الأهلي على انتقال اللاعبين عبد القادر وكريم نيدفيد إلى صفوف المصري.

ويشترط علي ماهر أن يتم التنسيق بين الناديين لضمان إتمام الصفقات بسلاسة حيث يعتبر انتقال عبد القادر ونيدفيد إلى المصري مقابل الاستغناء عن أحمد عيد صفقة متكافئة.

علي ماهر يوافق على رحيل أحمد عيد للأهلي بشرط ضم الثنائي للمصري

يسعي المصري البورسعيدي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبيبن مميزين لتساعده في التنافس على تحقيق بطولة هذا الموسم.

من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الأهلي والمصري خلال هذه الفترة لتحقيق هذا التبادل المحتمل.

