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أحمد جودة - القاهرة -

حققت الدنمارك الميدالية الذهبية في منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد باريس بفوزها على ألمانيا 39-26 في المباراة النهائية، ليعتزل أحد أعظم لاعبي اليد ميكيل هانسن وهو في حالة من السعادة بعد فوز بلاده باللقب اليوم الأحد.

وهذا هو اللقب الثاني للدنمارك في ثالث نهائي تخوضه إذ سبق وأن شاركت في نهائي ريو دي جانيرو وحققت لقبها الأول قبل مشاركتها في طوكيو وأولمبياد باريس.

ولم يظهر المنتخب الألماني، الذي أطاح بمنتخب فرنسا حامل اللقب من دور الثمانية، طوال المباراة وتراجع في النتيجة طوال المباراة عقب تعادله 1-1.

وتغلبت إسبانيا 23-22 على سلوفينيا في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في وقت سابق من اليوم.

الدنمارك.. "يد ذهبية" أمام ألمانيا في أولمبياد باريس

وواجهت ألمانيا صعوبة في اختراق دفاع الدنمارك، إذ تأخرت بتسعة أهداف بعد 30 دقيقة، وهو أكبر فارق في الشوط الأول على الإطلاق في نهائي الأولمبياد.

وحاول الفريق الألماني الفائز بالميدالية البرونزية في ريو، أن يتقدم في المباراة. وسجل قلب الدفاع يوري كنور ستة أهداف بينما ساهم كل من رينار أوسينس ويانيك كولباتشر بأربعة أهداف.

وقال هداف ألمانيا كنور: "من البداية إلى النهاية كانوا الفريق الأفضل ولم نتمكن من الوصول إلى مستوانا الطبيعي، لعبنا بشكل سيء للغاية وبالطبع كان الأمر أشبه بالكابوس، لا نفهم كيف حدث هذا.. ربما لعبنا أسوأ مبارياتنا منذ فترة طويلة".

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ نالت كرواتيا الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عام 2004 التي يفوز فيها فريق كرة اليد بالميدالية الذهبية دون أن يخسر مباراة أولمبية واحدة.

وقال المدافع الدنمركي راسموس لاوج الذي أحرز خمسة أهداف: "لقد أظهرنا شخصيتنا وأعتقد أننا أظهرنا للعالم أجمع أي فريق هو الأفضل حاليًا وسيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى".