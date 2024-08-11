أنشيلوتي يحدد هجوم ريال مدريد أمام أتلانتا في السوبر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، العناصر التي سيعتمد عليها في خط الهجوم أمام أتلانتا الإيطالي بمباراة كأس السوبر الأوروبي.

فينيسيوس ورودريجو يقودان هجوم ريال مدريد أمام أتلانتا

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بإن أنشيلوتي سيضع الثنائي الهجومي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو في تشكيل ريال مدريد الأساسي أمام أتلانتا.

ونجح ريال مدريد، في تدعيم خط هجومه هذا الصيف بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان والبرازيلي الواعد إندريك من بالميراس.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتلانتا الإيطالي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحتضن ملعب “وارسو الوطني” في بولندا، موقعة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، وأتلانتا الحاصل على لقب اليوروباليج.