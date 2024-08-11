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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ​ارسنال​ الانجليزي لقب كأس الامارات الودي بعد ان فاز على ​ليون​ الفرنسي بنتيجة 2 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما.

هذا اللقاء الودي يجرى كل عام قبل انطلاق كل موسم كروي ويعتبر تكريم من النادي إلى انصاره وتقديم للفريق في الموسم الجديد.

وفي العودة إلى اجواء اللقاء انهى الجانرز الامور سريعا بعد ان تقدموا في الشوط الأول بهدفين سريعين عبر المدافعين ويليام صاليبا وجابرييل من تمريرتين حاسمتين للدولي الانجليزي ديكلان رايس.

آرسنال يهزم ليون وخسارة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد.. وديا

في الشوط الثاني لم تتغير النتيجة مع اكتساح كامل لرجال المدرب ارتيتا فوق ارصية الميدان.

وفي لقاء ودي ثان فاز ​اتلتيكو مدريد​ على ​يوفنتوس​ الايطالي المتجدد مع المدرب تياجو موتا بنتيجة 2 - 0.

سجل هدفي اللقاء كل من جواو فيليكس وانخيل كوريا من ركلة جزاء في الشوط الثاني.