نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يفاجئ الإدارة ويحسم مستقبل نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارًا بشأن مستقبل مدافع الفريق مصطفى الزناري، في ظل وجود شائعات حول رحيل اللاعب عن صفوف "الأبيض" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووجود عروض من أندية محلية للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

استمرار مصطفى الزناري في الموسم المقبل

أفاد مصدر من الجهاز الفني للنادي، أن جوزيه جوميز قرر الإبقاء على مصطفى الزناري ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وعدم السماح برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية. جاء هذا القرار بناءً على الأداء المتميز الذي قدمه الزناري خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن المدرب جوميز يخطط لتدعيم خط دفاع الفريق بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. هناك عدة أسماء مرشحة للانضمام إلى الفريق، ومن المتوقع أن يحسم النادي هذا الملف خلال الساعات القليلة المقبلة.

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نادي طلائع الجيش في الجولة المقبلة من مسابقة دوري نايل. من المقرر أن تُقام المباراة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الأربعاء المقبل.