نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد يخضع لفحص طبي جديد لتحديد حجم الإصابة ووضع خطة العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع أحمد عيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لفحص طبي جديد اليوم الأحد على هامش مران الفريق البورسعيدي على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

أجري أحمد عيد بعض الفحوصات الطبية تحت إشراف طبيب الفريق بهدف تقييم مدي خطورة الإصابة ووضع خطة علاجية مناسبة تضمن تعافيه الكامل قبل العودة في المشاركة بالمباريات.

يعمل الجهاز الطبي للفريق البورسعيدي تقييم الإصابة بشكل كامل لتحديد مدة الغياب المتوقعة ووضع خطة التأهيل مناسبة وشاملة.

يأمل الجهاز الفني للنادي المصري أن تكون إصابة عيد خفيفة حتي يتمكن من العودة للمشاركة في المباريات سريعا حيث يعتبر اللاعب ركيزة أساسية في صفوف الفريق مما يجعل سرعة تعافيه أمر في غاية الأهمية.

