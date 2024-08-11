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أحمد جودة - القاهرة - انتظم أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وشارك "إيشو" في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني في الفترة الماضية بشد في العضلة الخلفية.

بعد التعافي من الإصابة.. إيشو ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك



وأنهى "إيشو" البرنامج التأهيلي والعلاجي ليكون لائقًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.



ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

