نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض ‏مباراة زد في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏ وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏- حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله

الهجوم: محمود كهربا ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏- معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.