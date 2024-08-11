نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة زد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة زد في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
- حراسة المرمى: مصطفى مخلوف
- الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس
- الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله
- الهجوم: محمود كهربا
ويجلس على دكة البدلاء كل من:-
معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.