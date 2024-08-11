مجدي عبد العاطي يعلن تشكيل زد الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلي اليوم السبت، في لقاء مؤجل من الجولة 25 لـ الدوري المصري، في المواجهة التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

تشكيل زد الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

وجاء تشكيل زد ضد الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد زكي - عبد الله بكري – إسلام عبد اللاه – علي جمال.

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" – محمد علي – مروان محمود.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – رأفت خليل – مصطفى سعد.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – شادي حسين – مصطفى زيكو – مصطفى العش – أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي- حازم العسكري