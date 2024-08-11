نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وصول دي ليخت ومزراوي إلى مانشستر يونايتد من بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موعد تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الثنائي دي ليخت ومزراوي نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط ثنائي البافاري العملاق بالرحيل عن الفريق خلال انتقالات الصيف وذلك عقب وصول عدد مختلف من العروض إليهما كان من أهمّهما عرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويقتنع تين هاج، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالشياطين الحمر المغربي لخدمات اللاعب نصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ الألماني ويرى بأنه سيكون اضافة قوية للفريق الفترة القادمة.

موعد تعاقد مانشستر يونايتد مع مزراوي ودي لخت

وبحسب ما قاله ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ عن مصير دي لخت ومزراوي: "يبدو أن الرحيل سيكون قريبًا جدًا".

وأكدت التقارير أن مزراوي سيكلف خزينة اليونايتد نحو 20 مليون يورو، متضمنة الإضافات، التي سيدفعها الفريق مثلما يريد بعقد لخمس سنوات حتى 2029.

في حين كلف ماتياس دي ليخت المان يونايتد 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

