نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. وصول أبطال الدوري إلى ملعب لقاء زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب مباراته أمام زد في اللقاء المقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يواجه زد في الدوري المصري بعد حسم اللقب

ودخل الأهلي مباراته أمام زد بتشكيل كالتالي:‏-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.

بينما جاء تشكيل زد ضد الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد زكي - عبد الله بكري – إسلام عبد اللاه – علي جمال

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" – محمد علي – مروان محمود

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – رأفت خليل – مصطفى سعد.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – شادي حسين – مصطفى زيكو – مصطفى العش – أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي- حازم العسكري