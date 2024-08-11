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بالصور.. وصول أبطال الدوري إلى ملعب لقاء زد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. وصول أبطال الدوري إلى ملعب لقاء زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ملعب مباراته أمام زد في اللقاء المقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

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الأهلي يواجه زد في الدوري المصري بعد حسم اللقب

ودخل الأهلي مباراته أمام زد بتشكيل  كالتالي:‏-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.

بينما جاء تشكيل زد ضد الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد زكي - عبد الله بكري – إسلام عبد اللاه – علي جمال

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" – محمد علي – مروان محمود

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – رأفت خليل – مصطفى سعد.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – شادي حسين – مصطفى زيكو – مصطفى العش – أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي- حازم العسكري

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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