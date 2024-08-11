نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يستقبل وفد كوريا الجنوبية لنشر كرة السرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وفد المؤسسة الكورية لترويج الرياضة kspo، في زيارة رسمية من الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة أحمد الخطيب.

وفد كوري يصل القاهرة للترويج لكرة السرعة

ويأتي ذلك من أجل توقيع برتوكول تعاون لنشر وترويج رياضة كرة السرعة داخل كوريا بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السرعة.

وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة الكابتن علي جمعة المدير الفني للمنتخبات وبطل العالم في اللعبة ك عمر شريف كما تم استقبال الوفد اسقبالا رسميا في مطار القاهرة

جدير بالذكر إنه تم استقبال الوفد في سفارة مصر بالعاصمة الكورية سول قبل الوصول إلى القاهرة لبحث سبل التعاون في المجالات الرياضية المسؤلة عنها.