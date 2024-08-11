نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسى دياوارا يقود هجوم طلائع الجيش ضد بيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن تشكيلة فريقه ضد نظيره بيراميدز، في المباراة التي تقام بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة حكم مباراة طلائع الجيش ضد بيراميدز، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش ضد بيراميدز في الدوري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سكوحي، عمرو طارق، حميد ماو مكامي، متعب.

خط الوسط: حمدي، إسلام محارب، مصطفى جابر، علي حمدي، كريم طارق.

خط الهجوم: موسى دياوارا.

كما جاء تشكيل بيراميدز ضد طلائع الجيش في الدوري:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقعد البدلاء: يوسف نادر - محمود مرعي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس - مروان حمدي.