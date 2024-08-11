الليفر يستعد للبريميرليج.. ليفربول يتعادل سلبيًا مع لاس بالماس في آخر ودياته

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق ليفربول الأول لكرة القدم سلبيًا أمام لاس بالماس، في مباراة ودية أقيمت على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024\2025.

يستضيف ليفربول إيبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل، بينما يواجه لاس بالماس نظيره إشبيلية يوم الجمعة القادم في افتتاحية الليجا.

ليفربول يتعادل سلبيًا مع لاس بالماس في آخر ودياته

في مباراة لاس بالماس، شارك عدد من اللاعبين الأساسيين مثل روبرتسون وواتارو إندو وكورتيس جونز وهارفي إليوت، بالإضافة إلى داروين نونيز وكودي جاكبو، بينما تم إشراك العديد من اللاعبين الشباب من الصف الثاني.

جونز وإندو وإليوت استمروا في اللعب حتى نهاية المباراة، إلى جانب كوناتي، بينما قام المدرب آرني سلوت بإجراء تغييرات على بقية اللاعبين.

شهدت المباراة سيطرة ليفربول على الكرة وإهدار العديد من الفرص للتسجيل، خاصة من خلال داروين نونيز.

تعد هذه المباراة الودية الأخيرة للريدز قبل مواجهتهم المرتقبة أمام إيبسويتش تاون في بداية الموسم الجديد، الذي يمثل أول موسم للمدرب الهولندي آرني سلوت مع الفريق.

قبل مواجهة لاس بالماس، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على إشبيلية بنتيجة 4-1 في وقت سابق من نفس اليوم على ملعب أنفيلد؛ وشارك بها النجم المصري محمد صلاح.