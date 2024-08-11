نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. روبيرتو يعلن رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيرجي روبيرتو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن رحيله عن صفوف البارسا خلال الفترة القادمة.

روبيرتو يكتب نهاية قصته مع برشلونة

ويعد روبيرتو، واحدًا من نجوم نادي برشلونة وأبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهم معه في العديد من الأهداف الحاسمة، وكذلك قاد الفريق لتحقيق بطولات عديدة ومختلفة.

وجاء إعلان روبيرتو الرحيل عن برشلونة من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقال خلاله: "سعيد جدًا بما قدمته إلى برشلونة والفترة التي قضيتها بداخله كقائد لأفضل نادي في حياتي".

وأتم: "لقد حان وقت توديعكم أيها الجمهور العزيز، وأتمنى أن أكون قدمت معكم مردودًا حسنًا".

ومن جانبه رد نادي برشلونة على روبيرتو قائلًا: "شكرًا لك سيرجيو ونشكرك على ما قدمته، نلتقي في وقت قريب".

الجدير بالذكر أن روبيرتو شارك مع برشلونة الموسم الماض في 24 مباراة سجل ثلاث أهداف وصنع مثلهم.