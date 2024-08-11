نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن حبس أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، بسبب حادث سير صباح اليوم الأحد، توفي على إثره أحد المواطنين.

الزمالك يعلن حبس أحمد فتوح 4 أيام

وكتب أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: "حبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق".

وتسبب أحمد فتوح لاعب الزمالك في وفاة أحد الأشخاص بعد أن صدمه بسيارته أثناء عودته إلى القاهرة مع زميله الذي كان يتواجد معه محمد صبحي.

وتم إلقاء القبض على اللاعب فورًا، والتحفظ عليه بأحد أقسام الشرطة في الساحل الشمالي، حتى قام الزمالك بالاعلان عن حبسه لعدة أيام على ذمة التحقيق.