نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد القادر يضاعف النتيجة للأهلي أمام زد في الشوط الثاني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبد القادر هدف المارد الأحمر الثاني في شباك زد مع الدقيقة ال63 من عمر الشوط الثاني.

وكان قد انتهى الشوط الأول بهدف التقدم للنادي الأهلي دون رد من زد، في اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق زد مع الدقيقة التاسعة عشر، وأهدرها عبدالله بكري بعد أن ارتطمت الكرة بالقائم، لتستمر النتيجة بالتعادل السلبي حتى الأن.

ومع الدقائق في الوقت بدل من ضائع من عمر الشوط الأول استطاع كهربا أن يحرز هدف التقدم للأهلي في شباك زد.

ودخل الأهلي مباراته أمام زد بتشكيل كالتالي:‏-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.



ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.



بينما جاء تشكيل زد ضد الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد زكي - عبد الله بكري – إسلام عبد اللاه – علي جمال

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" – محمد علي – مروان محمود

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – رأفت خليل – مصطفى سعد.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو حسام - محمد سمير – أحمد سيد عبد النبي – شادي حسين – مصطفى زيكو – مصطفى العش – أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي- حازم العسكري