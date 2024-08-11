الارشيف / الرياضة

أمير هشام: الأهلي لم يحسم صفقة بن رمضان حتى الآن

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: لم يحسم صفقة بن رمضان حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يحسم صفقة محمد علي بن رمضان لاعب فرنكفاروسي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي ينتظر تخفيض النادي المجري طلباته المادية من 3 ملايين دولار، والنادي لديه القابلية على دفع 2 مليون دولار تقريبًا".

وأضاف أمير هشام: "فرنكفاروسي لم يرد على آخر عروض الأهلي حتى الآن، ولكن عند تخفيض المطالب المادية سيتم حسم الصفقة خاصةً أن اللاعب أبلغ ناديه برغبته في إتمام الصفقة".

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا