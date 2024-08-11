نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| أمريكا حسمت الصدارة.. الحصيلة النهائية للميداليات في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم الأحد فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، التي انطلقت في فرنسا منذ 26 يوليو الماضي. وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية جدول الميداليات، متفوقة على الصين في عدد الميداليات الذهبية.

أكثر 10 دول حصدًا للميداليات في أولمبياد باريس 2024

حصدت الولايات المتحدة الأمريكية إجمالي 126 ميدالية، موزعة كالتالي: 40 ميدالية ذهبية، 44 فضية، و42 برونزية.

فيما جاءت الصين في المركز الثاني بإجمالي 91 ميدالية، تضمنت 40 ميدالية ذهبية، 27 فضية، و13 برونزية، وفيما يلي قائمة أكثر 10 دول حصدًا للميداليات:

الولايات المتحدة الأمريكية: 126 ميدالية (40 ذهبية، 44 فضية، 42 برونزية).

الصين: 91 ميدالية (40 ذهبية، 27 فضية، 13 برونزية).

اليابان: 45 ميدالية (20 ذهبية، 12 فضية، 13 برونزية).

أستراليا: 53 ميدالية (18 ذهبية، 19 فضية، 16 برونزية).

فرنسا: 64 ميدالية (16 ذهبية، 26 فضية، 22 برونزية).

هولندا: 34 ميدالية (15 ذهبية، 7 فضية، 12 برونزية).

بريطانيا: 65 ميدالية (14 ذهبية، 22 فضية، 29 برونزية).

كوريا الجنوبية: 32 ميدالية (13 ذهبية، 9 فضية، 10 برونزية).

إيطاليا: 40 ميدالية (12 ذهبية، 13 فضية، 15 برونزية).

ألمانيا: 33 ميدالية (12 ذهبية، 13 فضية، 8 برونزية).