محمد السيد: "دونجا وروقا" يقدمان النصائح لي.. وأي لاعب يتمني اللعب دقيقة واحدة مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد السيد، لاعب فريق الزمالك، أن لاعبي الفريق الأول يمنحوه الثقة والنصائح منذ تصعيده مع البرتغالي جوزيه جوميز خلال الفترة الماضية.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "جوميز منحنا الثقة بالمشاركة مع الفريق الأول، وروقا ودونجا يقدمان لي النصائح وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد".

واختتم: "أي لاعب يتمني اللعب دقيقة داخل نادي الزمالك، وهناك اهتمام من جوميز بتحقيق نتيجة جيدة خلال أخر مباراتين بالدوري ثم يبدأ التفكير بالسوبر الأفريقي".