نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مشاركته.. مصطفى أبو الخير يعلق على فوز الأهلي أمام زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر مصطفى أبو الخير، لاعب الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ٢٥ لبطولة الدوري الممتاز.

وقال أبو الخير إن مشاركة أكبر عدد من اللاعبين الشباب في مباراة وتألقهم يعود للدعم الكبير من الجهاز الفني واللاعبين الكبار داخل الفريق.

وأوضح لاعب الأهلي أن المباريات المتبقية للفريق في الدوري بداية من مواجهة زد، بمثابة فرصة للشباب لتقديم أنفسهم مع الفريق الأول.

وواصل الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري بالفوز على زد بهدفين مقابل هدف ورفع رصيده إلى ٨٤ نقطة.