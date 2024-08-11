يوسف الفرنسي: مثلي الأعلى "أحمد حمدي".. وفضلت الزمالك عن هذا العرض

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد يوسف وائل "الفرنسي"، لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، بأنه فضل عرض القلعة البيضاء عن العديد من العروض وأبرزها ريد ستار الفرنسي.

وقال الفرنسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "مثلي الأعلى أحمد حمدي وأحب طريقة لعبه للغاية فهو لاعب كبير ويمتلك إمكانيات فنية هائلة".

واختتم: "اللعب داخل نادي الزمالك أمر ممتع للغاية، ورفضت العودة إلى فرنسا بسبب حبي للقلعة البيضاء".