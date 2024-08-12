نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد سالم يكشف التفاصيل الكاملة لحادثة أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن كواليس وتفاصيل حادثة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ومنتخب مصر.



وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "المتوفي في حادث فتوح هو شهيد العمل ونتقدم لأسرته بخالص العزاء".



وتابع: "أحمد فتوح كان في اجازة بتصريح من عبد الواحد السيد مدير الكرة، ولم يتغيب عن التدريبات كما يزعم البعض".

وأضاف: "فتوح يعاني من حالة نفسية سيئة جدًا، بعد أن علم أن الشخص قد توفى، وهو لم يتهرب من الواقعة وظل موجودًا في موقع الحادث وهو من طلب سيارة الإسعاف".

وأوضح: "لا أملك أي معلومات حول تحليل المخدرات الخاص، النيابة طالبت بتحليل أدق من الطب الشرعي، وهذا التحليل هو الأهم الذي يخضع له فتوح بمعرفة النيابة".



وأكد: "سرعة سيارة فتوح مازالت تحت التحقيق حتى الأن، والحبس الاحتياطي لأحمد فتوح لمدة 4 أيام ليس مؤشرًا لوجود إدانة من عدمه، وهو موجود في قسم العلمين".



واختتم أحمد سالم حديثه قائلًا: "وأختتم حديثه: "نادي الزمالك تقدم بواجب العزاء لأسرة المتوفي دون الدخول في أي تفاصيل، لا يمكن الحديث في أي شيء حول الحادث، ونقدر حزنهم على الفقيد".