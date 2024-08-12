نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب المنتخب الأولمبي: زيزو شارك في مباراة فرنسا لهذا السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب الأولمبي، أن أحمد مصطفي "زيزو"، نجم فريق الزمالك، تعرض للإصابة في مباراة باراجواي بالعضلة

الضامة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "زيزو لاعب كبير وفضل الخروج من مباراة باراجواي قبل أن تتحول الإصابة من إجهاد إلى تمزق فهو لاعب لديه وعي كبير".



واختتم: "زيزو خاض مباراة فرنسا وكان لديه إصابة إجهاد في العضلة الضامة وليست تمزق وتحدثنا معه بأن يقوم بتوزيع مجهوده خلال اللقاء".