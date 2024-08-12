نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يضغط على محترف الفريق للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقوم إدارة نادي الاتحاد السعودي الفنية ببعض المحاولات من أجل إقناع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي جوتا فيليبي بالرحيل عن صفوف العميد.

وأكدت صحيفة الرياضية أن مسئولو الاتحاد السعودي سوف يعقدون اجتماعًا مع محترف الفريق اليوم الإثنين، من أجل إقناعه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إما معارًا، أو منتقلًا بصفة نهائية.

خيارات مفتوحة لرحيل جوتا فيليبي عن العميد

ويستعرض الاجتماع الخيارات المتاحة أمام الطرفين، منها مغادرة اللاعب صوب الفتح مع إسهام الناديين في تأمين الراتب ذاته الذي يتقاضاه مع النادي الغربي.

وذكرت الصحيفة أن هناك حلول أخرى قد تلجأ إليها شركة الاتحاد برئاسة المهندس لؤي مشعبي لإبعاد الجناح بأقل الأضرار بعد أن خرج لأسباب فنية من خطط الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي لوران بلان.