نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: أوافق على رحيل محمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد علاء إبراهيم نجم فريق الأهلي السابق، أن الوقت الحالي الأنسب لخروج محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاحتراف الخارجي بعد وصول أكثر من عرض خارجي.

وقد تلقى محمد الشناوي بعض العروض العربية خلال الفترة الماضية، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تصريحات علاء إبراهيم

وقال علاء إبراهيم نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن هذه الفترة هي الأنسب للموافقة على رحيل محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي وخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأضاف: أتمنى أن توافق إدارة النادي الأهلي على رحيل محمد الشناوي لوجود بديل له مصطفى شوبير الذي تألق في الفترة الأخيرة.