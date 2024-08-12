نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغازي: قرار حبس فتوح طبيعي لحين ورود تقرير المعمل الجنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المستشار أحمد المغازي المحامي بالنقض، أن أحمد فتوح لاعب الزمالك من الوارد أن يحدث لأي شخص نفس ما حدث معه، والطريق المؤدي إلى قرية هاسيندا في الساحل الشمالي هناك فيه طريقين أحدهما بطيئ، وما حدث "قتل خطأ".

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الملف ما زال قيد تحقيقات النيابة، ولا أحد من حقه يصدر قرار قانوني فيه إلا في تقرير المعمل الجنائي الذي يصدر خلال 48 ساعة، ويجب على الإعلام عدم تداول أي شئ من الناحية القانونية سواء بتبرئه أو اتهام اللاعب ما دام النيابة لم تحسم القضية ولم يظهر تقرير المعمل".

وأضاف: "حبس فتوح 4 أيام قرار طبيعي لحين ورود تقرير المعمل الجنائي، هذا أمر محسوم، فيما يخص موضوع (القتل الخطأ) له إجراءات آخرى مع أهل المتوفي".

وواصل: "هناك بعض الأدوية للالتهابات والاعصاب وغيرها تكون في (الجدول)، محرم تداولها في بعض الدول، يعني أن هناك دول تحرمها وآخرى لا، وعند إجراء تحاليل تظهر أن هناك إيجابية بسبب تناول بعض الأدوية".

وأكمل: "هناك بعض المواد القانونية في الإجراءات القانونية تخص القتل الخطأ والتصالح مع أهل المتوفي، وفي حالة ثبوت عدم تناول أي مخدر يكون هناك عقوبة، وفقا للقانون، ولكن لا يجب التعليق على أمور لازالت قيد التحقيق، والعقوبة تصل لحد اقصى 7 سنوات والأدنى 6 شهور".

وأوضح: "ملف موضوع فتوح متوقف على نتيجة العينة، وتقرير المعمل الجنائي حاسم في الملف أمام النيابة العامة، ومن الوارد بعد ذلك إخلاء سبيله على ذمة القضية حال ثبوت عدم ايجابية العينة بعد تحليلها".

وتابع: "موضوع المطرب عصام صاصا شبيه لـ موضوع أحمد فتوح، وصاصا كان في طريق دائري وليس نفس طريق الساحل الشمالي، والمعمل أثبت أنه كان متعاطي بعض المواد المُخدرة.. وهناك بعض الأدوية تظهر ايجابية في تلك التحاليل".

وزاد: "أتمنى آلا يكون هناك شماتة في اللاعب أحمد فتوح، في حالة التصالح مع أهل المتوفي".

وأتم: "فتوح معه فريق من محامين نادي الزمالك، ومن الممكن أن يتم تحديد الجلسة "موضوعي" في النيابة، وكل ذلك يترتب على تقرير المعمل الجنائي، وفي حالة ثبوت ايجابية العينة، من الممكن أن يتم تجديد حبس اللاعب.. ولكن النيابة وشأنها".