نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب: تقرير الطب الشرعي سيكون حاسما في سألة تعاطي فتوح الحشيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور وائل فؤاد استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض التحاليل الطبية قد تُظهر أن هناك مواد مخدرة ولكن بشكل كاذب، ولكن الفيصل في التحليل هو إجرائها في الطب الشرعي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المستشفى تحلل عبر "الكارت السريع" وقد يخرج بعض النتائج الكاذبة، لكن التحليل بالأجهزة يكون أكثر مصداقية والفيصل في أي تحليل طبي لـ أحمد فتوح هو الخاص بالنيابة العامة في الطب الشرعي".

وأضاف: "من أجل توثيق إيجابية العينة من عدمه، يجب أن يتم تحليلها في المعامل المركزية أو الطب الشرعي، وهناك تحليل كمي، لو كانت نسبة عالية يكون هناك حالة تعاطي واضحة، كل شئ له معادلات كيميائية معينة".