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نجم الأهلي يدافع عن المنتخب الأولمبي: تعرضوا للظلم قبل الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد علاء إبراهيم نجم فريق الأهلي السابق، أن المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي تعرض للظلم في الفترة الأخيرة قبل المشاركة في أولمبياد باريس رغم وجوده في المربع الذهبي.

وقد تعرض منتخب مصر للهزيمة أمام منتخب المغرب، بنتيجة ستة أهداف دون رد، في مباراة الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

تصريحات علاء إبراهيم

وقال علاء إبراهيم نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن المنتخب الأولمبي تعرض للظلم قبل المشاركة في أولمبياد باريس من حيث فترة الاعداد والاحتكاك الودي قبل البطولة.

وأضاف: تواجد منتخب مصر الأولمبي في المربع الذهبي في أولمبياد باريس إنجاز يحسب للبرازيلي ميكالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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