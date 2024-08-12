نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالجليل: من الصعب مقارنة عطية الله بـ معلول.. وكهربا انتهى دوره مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه حزين بسبب الموقف الذي يعيشه أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يغير اللاعب مساره في الحياة، بعد الأزمات الأخيرة في ناديه، خصوصا أنه تم تحذيره كثيرًا ولاعبين سابقين اعتزلوا الكرة وانتهى مستقبلهم بسبب مثل هذه الأمور.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أي ظهير أيسر يلعب بشكل هجومي في الاهلي، ولا يجوز المقارنة مطلقا بين يحيى عطية الله وعلي معلول، لان هناك اختلاف واضح بين الثنائي.. في العمل الهجومي تحديدًا، المقارنة بينهما ظالمة".

وأضاف: "يجب محاسبة المقصرين بعد نتائج الدورة الاولمبية في باريس، خصوصا بعد الخسائر الأخيرة، اتمنى تكون بداية بعد تلك النتائج، وهناك اتحادات لا بد من معاقبتها، هناك أموال تم صرفها دون أي استفادة، وشاهدنا تصريحات اللاعبين ضد اتحاد التنس الطاولة على سبيل المثال".

وأكمل: "كهربا لاعب جيد وأدى دوره مع الأهلي على مدار الفترة الماضية، ومن الممكن خروجه لمدة موسم على سبيل الاعارة، وهناك مشكلات حدثت بين كولر وبعض اللاعبين مثل افشة وكهربا وعبدالقادر".

وتابع: "جمهـور الأهلي دائمًا الهدف هو مصلحة النادي، لكنه لا يجب أن يؤثر في قرارات النادي".