نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معوض: مشاركة كهربا حتى الآن تؤكد بأنه خارج حسابات كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه يتمنى خروج أحمد فتوح من الازمة التي يعيشها حاليًا، مشيرًا إلى أنه تحدث كثيرًا عن اللاعب في المرحلة الماضية، ووجه له نصائح كثيرة من أجل العودة لمستواه والتركيز فقط في كرة القدم.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اراد التعاقد مع ظهير ايسر من اصحاب الخبرات، ولذلك أصر على ضم المغربي يحيى عطية الله بعد إصابة معلول، ورفض تجربة لاعبين صغار السن، وكل اللاعبين الذين شاركوا اليوم ظهروا بمستوى جيد في لقاء زد".

وأضاف: "كولر لا يمنح البدلاء من اللاعبين الشباب الفرصة مثل كريستو والدبيس وغيرهم، وجاءت فرص كثيرة بعد اصابات بيرسي تاو مثلا ولم يشارك كريستو حتى اضطر للرحيل لتونس".

وزاد: "حزين لإصابة كريم فؤاد، وتصريحاته اليوم كانت مؤثرة في ظل الابتلاء الذي تعرض له، وبالتأكيد سيلحق النصف الثاني من الدوري في الموسم المقبل، في ظل النظام الاستثنائي لبطولات الدوري المصري".

وأكمل: "يجب التركيز مع المواهب من أجل تجهيزهم للأولمبياد، ما هو الانجاز في السفر بأكبر بعثة رياضية، وفي النهاية يتم تحقيق 3 ميداليات فقط، يجب التركيز على أحمد الجندي والاستفادة منه، مثل محمد صلاح في كرة القدم".

وزاد: "قد يكون وجود كهربا حتى الآن رسالة من كولر بعدم حاجته له في الموسم المقبل، والمدرب السويسري يرفض أي لاعب غير ملتزم أو مزعج بالنسبة له، والأهلي لازال بحاجة لمهاجم اجبني جديد".

وأشار إلى أن كيشو لاعب المصارعة يستحق الاعتذار من الناس التي قامت بظلمه، لا يجب الاستعجال في اصدار الاحكام، مؤكدا أن منتخب مصر في كأس القارات بجنوب إفريقيا تعرض لاتهامات وقتها أيضا وتم كذب تلك الادعاءات لاحقًا بعدما تعرضت البعثة للسرقة وقتها.